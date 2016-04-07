أطعمة ومشروبات تسبب الإصابة بسرطان الثدى والبروستاتا.. اعرفها واحمِ نفسك

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الكربوهيدرات المصنعة والوجبات الخفيفة والحلويات والمشروبات السكرية يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدى والبروستاتا.

وقال الباحثون، فى الدراسة التى استعرضها الاجتماع السنوى للجمعية الأمريكية للتغذية فى سان دييجو مؤخرا، إن الكربوهيدرات السيئة قد تسبب السرطان.

وأشار فريق الباحثين إلى أن سرطان الثدى وسرطان البروستاتا من أكثر أنواع الأورام انتشارا فى الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك يجب خفض الأطعمة المصنعة من الوجبات الغذائية.

وبشكل عام، يوصى خبراء الصحة بالحد من المشروبات السكرية والنشويات المصنعة، وتناول المزيد من الفاكهة والخضراوات والبقول والحبوب الكاملة الغنية بالألياف والدهون الجيدة غير المشبعة.

وتوصل الباحثون إلى أن الرجال الذين يتناولون المشروبات المحلاة بالسكر (سواء الصودا أو عصير الفاكهة) عدة مرات فى الأسبوع أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا بمعدل ثلاثة أضعاف من الذين يشربون القهوة، مع الأخذ فى الاعتبار عوامل أخرى منها السمنة والتدخين وغيرها.

ووجد الباحث مرجى مكولوغ، المدير الاستراتيجى لعلم الأوبئة الغذائية بجمعية السرطان الأمريكية، أن النساء اللائى يتناولن الوجبات المحتوية على الخضراوات والفاكهة والحبوب الكاملة والبقوليات أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدى بواقع 67%، مقارنة بالنساء اللائى يفضلن تناول الكربوهيدرات المكررة، التى تشمل العديد من السلع المخبوزة، والخبز الأبيض والبطاطا البيضاء.

وأضاف الباحثون - فى الدراسة التى نشر نتائجها مؤخراً الموقع الإخبارى الأمريكى 'Health Day News" - أن اتباع النظام الغذائى الصحى يسهم فى الحماية من الأمراض خاصة السرطان.

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