بدون أدوية.. وصفة من البطيخ والليمون تعزز القدرة الجنسية

إذا كنت تبحث عن وسيلة طبيعية لزيادة الرغبة الجنسية والأداء الجنسى، بديلا عن الأدوية ذات الآثار الجانبية على الصحة فإن الموقع الهندى "بولد سكاى" يقدم لك - فى تقرير نشره مؤخرا - وصفة طبيعية للرجال والنساء، تساعد فى زيادة الرغبة والأداء الجنسى دون آثار جانبية.

وأوضح التقرير أن هذه الوصفة من البطيخ والليمون، فالبطيخ يحتوى على العناصر الغذائية المثيرة للشهوة الجنسية مثل السيترولين والليكوبين، ومن ثم يجعلان الرغبة الجنسية أفضل.

وأضاف التقرير أن مادة السيترولين المتواجدة فى البطيخ تساعد فى تمدد الأوعية الدموية ما يسمح بزيادة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية ويحقق نشاط جنسى أفضل. كما يعد الليمون منشطا جنسيا، لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن التى تساعد على تعزيز الرغبة والجنسية.

وأثناء تحضير وصفة البطيخ والليمون يطالب التقرير بعدم خلط أى مكونات أخرى كالسكر أو البهارات، وتكون الوصفة بتقطيع البطيخ على شكل مكعبات صغيرة، وإزالة البذر منها وضربها فى الخلاط وغلى العصير، مع إضافة بعض قطرات الليمون، وتركه يبرد لمدة ساعة، ثم وضعه فى زجاجة وتركه فى مكان جاف أو بارد، وتناول ملعقة كبيرة منه على معدة فارغة مرتين فى اليوم.

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