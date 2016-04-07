نحافة انجلينا جولي المفرطة تثير القلق

مشكلة النجمة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie مع النحافة بدأت تتفاقم أكثر وأكثر وتؤثر بشكل واضح وسلبي على حياتها، خصوصاً بعدما فقدت في الفترة الاخيرة 35 كلغ من وزنها، الأمر الذي أدى الى تدهور حالتها الصحية ودخولها المستشفى.

وكان قد تم تشخيص اصابة جولي بمرض فقدان الشهية، ما أثار الكثير من المشكلات بينها وبين زوجها النجم براد بيت Brad Pitt، الذي حاول مساعدتها بكافة الطرق لتخطي هذه الازمة، خوفاً على صحتها، خصوصاً وانها خضعت لعمليتين جراحيتين استأصلت خلالهما ثدييها ومبيضها، تجنباً لإصابتها في مرض السرطان.

وظهر فقدان الوزن للمرة الأولى على النجمة أنجلينا البالغة من العمر 40 عاماً، في حفل افتتاح فيلمها الجديد "Kung Fu Panda 3"، حيث ظهرت نحيفة للغاية وأثارت الجدل بشكل واسع.

يشار الى ان النجمة تحدثت مؤخراً لبرنامج TODAY show الذي يقدمه الإعلامي Tom Brokaw عن حياتها الشخصية، وقالت: "اشعر بالأمان والإستقرار والراحة، خصوصاً أن قرار الزواج جاء بعد علاقة إستمرت 10 سنوات. نحن محظوظون جداً لأننا تزوجنا مع أطفالنا الذين شاركوا في مراسم الزفاف وفرحته الكبرى".