بلاش توتر.. 4 نصائح للتغلب على الضغوط النفسية قبل الامتحانات

بدأت الأسر المصرية الاستعداد لاستقبال الامتحانات وإعلان حالة الطوارئ والحرمان، وبسبب حالة القلق التى تنتشر فى كل أركان المنزل يتعرض الطالب لمجموعة من الضغوط النفسية تؤثر عليه.

ولحماية أبنائنا من الضغوط النفسية والعصبية، نصحت الدكتورة نبيلة السعدى - أخصائية التواصل الاجتماعى والمتخصصة فى سلوكيات الأطفال - بعدة أمور يجب تطبيقها حتى نساعد أبناءنا على اجتياز فترة ما قبل الامتحانات دون مشكلات نفسية.

وأوضحت الدكتورة نبيلة السعدى: "يحتاج أبناؤنا للتركيز والهدوء فى المنزل حتى لا يصابوا بأزمات نفسية أو اضطرابات عصبية تقلل من مستوى تركيزهم، إضافة إلى استيعاب كل المعلومات التى حصلوا عليها طوال العام وفهمها جيدا حتى يتذكرها فى الامتحان، ولتحقيق ذلك عليه المراجعة الجيدة".

وأضافت أخصائية التواصل الاجتماعى أن الدراسات الاجتماعية أكدت أن الهدوء يساعد الطلاب على التفوق، ونصحت بعدة ارشادات أهمها:

>1. لا داعى للمشاحنات الزوجية لمنع تعرض الأبناء للتوتر العصبى والاضطرابات النفسية وزيادة قدرتهم على التركيز والاستيعاب.

>2. يفضل وضع أجهزة التليفزيون والكمبيوتر والكاسيت فى أماكن بعيدة عنهم، وعند تشغيلها يراعى خفض أصواتها حتى لا تكون مصدر إزعاج لهم.

>3. عدم المبالغة فى الزيارات العائلية وتقليل دعوة الضيوف والاعتذار لهم للمحافظة على جو الهدوء فى تلك الفترة.

>4. فى حالة وجود أطفال صغار يجب توجيه النصائح إليهم بالتزام الهدوء أو الذهاب بهم خارج المنزل أطول فترة ممكنه أو تركهم عند الجدة مراعاة للأبناء الكبار قبل الامتحان.

- اذهب لطبيب مختص على الفور.. فى حالة ظهور هذه العلامات عليك

>

- الأطباء النفسيون: المذاكرة ضغط نفسى كبير على الأهل والطالب

>