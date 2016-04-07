أخبار عاجلة

تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الزراعة":طرح 40 ألف رأس ماشية حية بالأسواق لمواجهة غلاء الأسعار

Google+ Print
"الزراعة":طرح 40 ألف رأس ماشية حية بالأسواق لمواجهة غلاء الأسعار "الزراعة":طرح 40 ألف رأس ماشية حية بالأسواق لمواجهة غلاء الأسعار
قال الدكتور سيد جاد المولى، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن محاجر الهيئة لديها فائض 40 ألف رأس ماشية حية تم استيرادها من السودان وإثيوبيا وأكرانيا والمجر خلال شهر مارس الماضى متواجدة حالياً بمحاجر الهيئة، منها 23 ألف رأس من الجمال، و17 ألف رأس من العجول ذبيح فورى، يتم طرحها حالياً بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية لسد الفجوة ومواجهة غلاء الأسعار.

وأكد المولى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جميع العجول الحية المستوردة ذبيح فورى لا تتجاوز عمر 4 سنوات وخالية من الأوبئة والأمراض وفقًا لمعايير منظمة صحة الحيوان العالمية بباريس، مشيراً إلى أن المحاجر البيطرية تعمل كصمام أمان للبلاد لمنع تسرب أية أمراض إلى داخل البلاد، ولذلك تعمل الهيئة على ضبط إجراءات استيراد الحيوانات وعلى تشديد الفحص فى المحاجر البيطرية بجميع معابر ومنافذ البلاد، كما تتولى تنفيذ سياسة وزارة الزراعة بتوفير البروتين الحيوانى وسد الفجوة الغذائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء.

وأضاف رئيس الحجر البيطرى، أن الهيئة تقدم أفضل سبل الرعاية البيطرية والتغذية بأحدث التركيبات العلفية إلى الماشية، خاصة الصغيرة للوصول بأوزانها إلى 450 كيلوجراماً على الأقل خلال فترة ما قبل الذبح، وتخضع لعمليات الكشف وتحصينها بيطرياً فى دولة المنشأ تحت إشراف بيطرى مصرى كامل، للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية قبل شحنها إلى ، موضحاً أن العجول المستوردة للذبيح الفورى يتم حجرها فى بلد المنشأ لمدة لا تقل عن 21 يوماً وبعد وصولها إلى الميناء المصرى يتم حجزها لمدة أسبوع للحصول على عينات لفحص الهرمونات والإشعاع الذرى والتأكد من خلوها من الأمراض التى تمنع تداولها بالأسواق قبل الذبح.


>"الزراعة" تواجه الحمى القلاعية بـ16 إجراء وقائى وتوصى بالإبلاغ عن الإصابات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر