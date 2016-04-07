"الزراعة":طرح 40 ألف رأس ماشية حية بالأسواق لمواجهة غلاء الأسعار

قال الدكتور سيد جاد المولى، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن محاجر الهيئة لديها فائض 40 ألف رأس ماشية حية تم استيرادها من السودان وإثيوبيا وأكرانيا والمجر خلال شهر مارس الماضى متواجدة حالياً بمحاجر الهيئة، منها 23 ألف رأس من الجمال، و17 ألف رأس من العجول ذبيح فورى، يتم طرحها حالياً بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية لسد الفجوة ومواجهة غلاء الأسعار.

وأكد المولى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جميع العجول الحية المستوردة ذبيح فورى لا تتجاوز عمر 4 سنوات وخالية من الأوبئة والأمراض وفقًا لمعايير منظمة صحة الحيوان العالمية بباريس، مشيراً إلى أن المحاجر البيطرية تعمل كصمام أمان للبلاد لمنع تسرب أية أمراض إلى داخل البلاد، ولذلك تعمل الهيئة على ضبط إجراءات استيراد الحيوانات وعلى تشديد الفحص فى المحاجر البيطرية بجميع معابر ومنافذ البلاد، كما تتولى تنفيذ سياسة وزارة الزراعة بتوفير البروتين الحيوانى وسد الفجوة الغذائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء.

وأضاف رئيس الحجر البيطرى، أن الهيئة تقدم أفضل سبل الرعاية البيطرية والتغذية بأحدث التركيبات العلفية إلى الماشية، خاصة الصغيرة للوصول بأوزانها إلى 450 كيلوجراماً على الأقل خلال فترة ما قبل الذبح، وتخضع لعمليات الكشف وتحصينها بيطرياً فى دولة المنشأ تحت إشراف بيطرى مصرى كامل، للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية قبل شحنها إلى مصر، موضحاً أن العجول المستوردة للذبيح الفورى يتم حجرها فى بلد المنشأ لمدة لا تقل عن 21 يوماً وبعد وصولها إلى الميناء المصرى يتم حجزها لمدة أسبوع للحصول على عينات لفحص الهرمونات والإشعاع الذرى والتأكد من خلوها من الأمراض التى تمنع تداولها بالأسواق قبل الذبح.

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