أحمد مرتضى: رمضان صبحي اتصل بي من أجل الانتقال للزمالك ولكن

زعم أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أن رمضان صبحي نجم الأهلي الشاب تحدث معه حول الانضمام للفريق الأبيض قبل سنوات.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات لقناة "LTC" يوم الاربعاء: "ذات مرة اتصل بي رمضان صبحي من هاتف أحمد سمير لاعب الزمالك خلال تواجدهما في معسكر منتخب مصر للشباب وأخبرني برغبته في الانتقال للزمالك".

وأضاف "في هذا الوقت كانت هناك بعض المشاكل في عقد رمضان صبحي مع الأهلي، وتواصلت مع أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي لكن علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة بالأهلي كان أسرع منه في الحصول على توقيع اللاعب على عقود جديدة".

وتعود القصة إلى مارس 2015 عندما وقع رمضان على عقد جديد للأهلي لمدة 5 سنوات, بعد أن تجاوز سن الـ18 عاما وفقا لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأوضح نجل رئيس الزمالك أنه كان يتمنى انضمام رمضان صبحي للزمالك لموهبته الكبيرة.