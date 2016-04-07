أحمد سمير عن رواية أحمد مرتضى: أنا من عرضت على الزمالك ضم رمضان دون علمه

أكد أحمد سمير لاعب الإسماعيلي المعار من الزمالك ما ردده أحمد مرتضى منصور بشأن محاولة لم تكتمل للتعاقد مع رمضان صبحي مطلع الموسم الجاري.

وزعم أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أن رمضان صبحي نجم الأهلي الشاب تحدث معه حول الانضمام للفريق الأبيض من هاتف أحمد سمير خلال تواجدهما في معسكر منتخب مصر للشباب. ( اقرأ تصريحاته )

وقال سمير: "قبل بطولة أفريقيا بالسنغال المؤهلة للأولمبياد بشهرين، كان عقد رمضان صبحي لم يوثق مع النادي الأهلي، وتحدثت مع أحد مسؤولي الزمالك دون علم رمضان وعرضت عليه إمكانية ضمه".

وأضاف عبر برنامج "السوبر" على قناة "CBC": "سألني هل رمضان متواجد بجوارك، قلت نعم، ثم أعطيت هاتفي لرمضان، ولم أعلم بتفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين مسؤولي الزمالك".

وتابع ضاحكًا "كنت وكيل رمضان صبحي في هذه الواقعة، وكنت أرى أن انضمامه للزمالك فرصة ثمينة، فهو لاعب كبير، وينتظره مستقبلاً غير عادي".

واستدرك "ولكن يبدو أن رمضان صبحي روى لأحد ما دار بينه وبين مسؤول الزمالك، لنتفاجئ في نفس اليوم في ساعة متأخرة بقيام علاء عبد الصادق مدير القطاع الكرة بإرسال العقود الجديدة مع أحد الإداريين الذي جاء إلى فندق معسكر المنتخب، ووقع رمضان صبحي على الفور".

وواصل "رمضان يحب الأهلي، فهو ابن النادي، وتربى بين جدرانه، ولم يتردد في التوقيع عند إرسال العقود".

وأتم أحمد سمير "الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، لم يكن لديه علم بكل ما دار في هذه الواقعة".