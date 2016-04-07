أحمد مرتضى: حسين السيد كان على وشك التوقيع للزمالك .. ضم سعد سمير؟ شائعات

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك إن حسين السيد مدافع الأهلي كان على وشك التوقيع لناديه لكنه تراجع عن القرار في اللحظات الأخيرة.

في صيف 2014 تعاقد الأهلي مع الظهير الشاب الذي كان يلعب لفريق مصر للمقاصة بعد صراع مع الزمالك.

وأوضح أحمد مرتضى في تصريحات لقناة LTC يوم الأربعاء: "حسين السيد جلس معي وكانت العقود أمامه ويستعد لتوقيعها، لكنه تأني وقال لي فلننتظر للغد حتى استطلع رأي والدي ووالدتي".

وأضاف "في اليوم التالي أخبرني بكل احترام أنه سيوقع للأهلي، وتمنيت له التوفيق".

وأشار إلى أن التقارير التي توضح انتقال سعد سمير مدافع الأهلي إلى الزمالك بسبب عدم مشاركته مع الفريق، ما هي إلا مجرد شائعات.

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