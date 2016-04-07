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سموحة لـ في الجول: توصلنا لحل أزمة المهاجم العراقي

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سموحة لـ في الجول: توصلنا لحل أزمة المهاجم العراقي سموحة لـ في الجول: توصلنا لحل أزمة المهاجم العراقي

قال عاطف حنفي مدير الكرة بنادي سموحة إن الفريق السكندري توصل إلى حل في أزمة مهاجمه العراقي أكرم راضي.

راضي يتغيب عن تدريبات سموحة منذ نحو عشرة أيام فضلا عن وجود مناخ من الجفاء بين اللاعب وبقية أعضاء الفريق سواء لاعبين أو جهاز فني، حسبما أكد مدير الكرة.

وأضاف حنفي في تصريحات لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "اتفقنا معه على إنهاء تعاقده بالتراضي مقابل رد مبلغ 40 ألف دولار حصل عليها".

وأوضح "وقع اللاعب العراقي على إقرار يلزمه برد المبلغ خلال أسبوع، حتى يتم فسخ العقد ويصبح لاعبا حرا".

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وكان راضي هدافا لفريق الرائد السعودي قبل أن يرحل لأسباب "طائفية" كما صرح من قبل.

وانتقل صاحب الـ25 عاما إلى الفريق السكندري في شهر يناير الماضي وشارك فقط لمدة 19 دقيقة في مباراة إنبي في الدوري التي انتهت بفوز سموحة بهدف دون رد.

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