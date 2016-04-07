أحمد بن طحنون: معسكرات الطلاب تعمّق الشعور الوطني

أكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أن معسكرات التدريب الطلابي فرصة ثمينة للطلاب لإعدادهم وتجهيزهم ذهنياً وبدنياً لتجربة الخدمة الوطنية، فضلاً عن تميزها بالطابع الحيوي الذي يستند إلى المغامرات المحفزة والتدريبات المنتظمة، مشيراً إلى دورها في ترسيخ وتعميق الشعور الوطني وتجذير الهوية الوطنية وبث روح الحماس لدى هؤلاء الطلبة.

جاء ذلك خلال تفقده معسكر «مغامرات» الطلابي في دورته الثانية الذي نظمه برنامج خليفة لتمكين الطلاب «أقدر»، بالشراكة مع القوات المسلحة ووزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

وتابع رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية والحضور عرضاً عسكرياً للطلبة من المشاركين في الفترة الثانية، وقدموا عروضاً واستعراضات عسكرية، شملت مهارة فك وتركيب السلاح، وعكست الروح الوطنية العالية لديهم ومهاراتهم ومستوى تأهيلهم.

وحث اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون الطلبة - خلال زيارته لهم في معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني في منطقة الشهامة في أبوظبي - على الاستفادة من هذا المعسكر والتجربة الرائدة التي يقدمها لهم البرنامج من أنشطة وفعاليات، داعياً أبناءه إلى بذل المزيد من الجهد واغتنام الفرصة لاكتساب مهارات تعيلهم في حياتهم الدراسية والعملية.

من جهته، ذكر العقيد الدكتور إبراهيم الدبل، المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب، أن برنامج معسكر «مغامرات» يتضمن تمرينات رياضية لزيادة لياقتهم البدنية وتمرينات تسلق الجبال وقوارب التجديف المطاطية، إلى جانب زيارات إلى معالم تراثية وتنظيم محاضرات تبين تاريخ دولة الإمارات، إضافة إلى التدريبات العسكرية الأساسية التي ركزت على المهارات الميدانية والتمويه وإعداد وتجهيز دوريات للحراسة والمراقبة والملاحة ليلاً.

رافق رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، خلال جولته التفقدية، محمد سالم الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية في مجلس أبوظبي للتعليم، والمهندس عبد الرحمن الحمادي، مدير معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وغانم سالم الزعابي، مدير مركز التعليم والتطوير المهني، والرائد صقر الأحبابي، من برنامج خليفة لتمكين الطلاب، وعدد من منسقي ومشرفي البرنامج.

ويختتم المعسكر اليوم الخميس، ويقام حفل تخريج للطلبة المشاركين بحضور رسمي، وسيتم أخذ ملاحظاتهم لتقييم البرنامج وتطويره بحضور أولياء أمورهم، إضافة إلى تسليم الجوائز للمتميزين، وغيرها من الفعاليات والأنشطة الأخرى التي تشجع الطلبة وتحفز غيرهم إلى لانضمام لمثل هذه المبادرات الوطنية الرائدة.