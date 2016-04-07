رئيس مجلس النواب المصري: علاقاتنا مع الإمارات متينة

استقبل علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب المصري، محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمناسبة انتهاء فترة عمله في القاهرة.

وأكــد رئيـس مجــلس النواب المصري خلال اللقاء متانة وصلابة العلاقات المصرية الإماراتية ووحدة الأهداف في المجالات كافة بين البلدين، خصوصاً ما يتعلق بالعلاقات البرلمانية.

وأشاد بجهود محمد بن نخيرة الظاهري خلال فترة عمله في القاهرة، التي ساهم خلالها بصورة كبيرة في تعزيز التعاون بين مصر ودولة الإمارات.

من جانبه، أكد السفير محمد بن نخيرة الظاهري قوة العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات ومصر ومؤسسات البلدين، خصوصاً البرلمان المصري والمجلس الوطني الاتحادي وما يقومان به من دور تشريعي ورقابي يسهم في صنع السياسات العامة وخطط التنمية في البلدين.