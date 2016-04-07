بالصور..تحول سور مدرسة بالجيزة "لمراجيح".. و"التعليم" تشكل لجنة للتحقيق

فى واقعة غريبة وسط غياب المسئولين بحى بولاق الدكرور وقيادات التربية والتعليم، أقدمت إدارة مدرسة النهضة الإعدادية بنات التابعة لإدارة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، والواقعة أخر شارع الملكة بجوار موقف كفر طهرمس، على تأجير سور المدرسة لإقامة مراجيح للطلاب والمارة لأحد سكان المنطقة.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن مديرية التربية والتعليم شكلت لجنة من إدارة المتابعة بالمديرية والشئون القانونية للتحقيق فى الواقعة اليوم الخميس، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المسئولين عن الواقعة، التى شوهت المدرسة، موضحاً أنه من المتوقع أن يتم استبعاد مديرة المدرسة من منصبها حال التأكد من مسئوليتها الكاملة عن الواقعة ولعدم إبلاغها المديرية.

وأكد المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن إدارة المدرسة لم تكتفى بذلك بل وصل الأمر إلى تكليف أحد الأشخاص بالمنطقة بالعمل كحارس أمن ليلى للمدرسة، مشيراً إلى أن حارس الأمن الليلى المكلف بحراسة المدرسة يعمل فى موقف لسيارات الميكروباص، مؤكداً أن اللجنة اكتشفت أيضاً سرقة تيار كهربائى من المدرسة.

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