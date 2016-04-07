أخبار عاجلة

تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

اليوم.. أولى جلسات محاكمة "سائق الموت" المتسبب فى مقتل 18 مجندا بجنوب سيناء

Google+ Print
اليوم.. أولى جلسات محاكمة "سائق الموت" المتسبب فى مقتل 18 مجندا بجنوب سيناء اليوم.. أولى جلسات محاكمة "سائق الموت" المتسبب فى مقتل 18 مجندا بجنوب سيناء
تنظر محكمة جنح رأس سدر اليوم الخميس أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 19 شخصا بينهم 18 مجندا فى مدينة ابورديس فى حادث تصادم مروع بين سيارة نقل وأخرى رحلات جنوب سيناء.

كانت التحقيقات التى أجريت بإشراف المستشار محمد عبد السلام المحامى العام لنيابات جنوب سيناء قد أكدت أن المتهم كان يقود السيارة النقل تحت تأثير مخدر الحشيش وبدون رخصة قيادة أو تسيير للمركبة التى يقودها وتسبب فى مقتل مجندين وإتلاف أملاك الغير وتم حبسه احتياطيا لحين ورود تقرير المرور واللجنة المعاينة لموقع الحادث, ومن ثم قرر المستشار هادى الشوربجى رئيس نيابة جنوب سيناء الكلية فى القضية رقم 86 جنح أبورديس لسنة 2016 إحالة المتهم عمر عودة ربيع محمد إلى المحاكمة الجنائية ووجهت النيابة له تهم قتل خطأ وإتلاف ممتلكات الخير وقيادة سيارة "مركبة" بدون رخصة قيادة أو تسيير بالإضافة إلى قيادة سيارة تحت تأثر مخدر الحشيش.

كانت مدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء قد شهدت حادث تصادم مروع فى 9 مارس الماضى بين سيارة نقل رقم 9542 نقل جنوب سيناء وأخرى رحلات رقم 10005 جنوب سيناء وأسفر الحادث عن مصرع 19 شخصا بينهم 18 مجندا.


>مديرية أمن جنوب سيناء تحتفل بيوم اليتيم بقرية الجبيل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365