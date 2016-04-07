اليوم.. أولى جلسات محاكمة "سائق الموت" المتسبب فى مقتل 18 مجندا بجنوب سيناء

تنظر محكمة جنح رأس سدر اليوم الخميس أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 19 شخصا بينهم 18 مجندا فى مدينة ابورديس فى حادث تصادم مروع بين سيارة نقل وأخرى رحلات جنوب سيناء.

كانت التحقيقات التى أجريت بإشراف المستشار محمد عبد السلام المحامى العام لنيابات جنوب سيناء قد أكدت أن المتهم كان يقود السيارة النقل تحت تأثير مخدر الحشيش وبدون رخصة قيادة أو تسيير للمركبة التى يقودها وتسبب فى مقتل مجندين وإتلاف أملاك الغير وتم حبسه احتياطيا لحين ورود تقرير المرور واللجنة المعاينة لموقع الحادث, ومن ثم قرر المستشار هادى الشوربجى رئيس نيابة جنوب سيناء الكلية فى القضية رقم 86 جنح أبورديس لسنة 2016 إحالة المتهم عمر عودة ربيع محمد إلى المحاكمة الجنائية ووجهت النيابة له تهم قتل خطأ وإتلاف ممتلكات الخير وقيادة سيارة "مركبة" بدون رخصة قيادة أو تسيير بالإضافة إلى قيادة سيارة تحت تأثر مخدر الحشيش.

كانت مدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء قد شهدت حادث تصادم مروع فى 9 مارس الماضى بين سيارة نقل رقم 9542 نقل جنوب سيناء وأخرى رحلات رقم 10005 جنوب سيناء وأسفر الحادث عن مصرع 19 شخصا بينهم 18 مجندا.

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