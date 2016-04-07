برزنتيشن لـ في الجول: هذه هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبجاية.. ومرتضى يرد: لن يحدث

أكدت شركة برزنتيشن حصولها على حقوق بث مباراة الزمالك ومولودية بجاية الجزائري يوم السبت.

ويحل الفريق الجزائري ضيفا على الزمالك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال عمرو وهبي المدير التنفيذي لشركة برزنتيشن في تصريحات لـFilGoal.com يوم الاربعاء إن مباراة الزمالك وبجاية ستذاع على قنوات ON tv والحياة ونايل سبورت.

وأوضح وهبي أن مباراة مصر للمقاصة وشباب قسنطينة في ذهاب دور الـ16 من كأس الكونفدرالية لن تذاع.

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من جهته، يصر مرتضى منصور رئيس الزمالك على عدم إذاعة المباراة على قنوات ON tv والحياة ونايل سبورت لاستمرار مقاطعتها له.

ومنع رئيس الزمالك من الظهور الإعلامي حسب قرار غرفة صناعة الإعلام منذ نوفمبر الماضي.

وأشار منصور في تصريحات لقناة LTC في وقت متأخر من يوم الأربعاء: "لن أسمح بدخول كاميرات هذه القنوات طالما استمرت المقاطعة، وهذا قرار الجمعية العمومية للزمالك".

وأتم "سيتم بيع حقوق بث المباراة خلال الساعات المقبلة، علما بأن الجانب الجزائري طلب هذه الحقوق مقابل حق بث مباراة الإياب التي تقام بالجزائر".