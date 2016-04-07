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"التعليم" تراجع المظاريف الفنية لدور النشر المتقدمة لتأليف مناهج اللغات الأحد

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"التعليم" تراجع المظاريف الفنية لدور النشر المتقدمة لتأليف مناهج اللغات الأحد "التعليم" تراجع المظاريف الفنية لدور النشر المتقدمة لتأليف مناهج اللغات الأحد
تراجع اللجنة الفنية بالإدارة المركزية لشئون الكتب بوزارة التربية والتعليم، الأحد المقبل، المظاريف الفنية لمناقصة تأليف مناهج اللغات التى لا تملك الوزارة تأليفها على رأسها سلسلة اللغة الإنجليزية للإعدادى والثانوى والتعليم الفنى واللغة الفرنسية للثانوى والإعدادى.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن المناقصة يشارك فيها 7 دور نشر منها دار الربوع، حيث تقوم بتأليف اللغة الانجليزية للتعليم الفنى الزراعى، وأوزوريس لتأليف اللغة الإيطالية للثانوية، ونهضة لتأليف مناهج القصص الدينية واللغة العربية، ومجلة أكتوبر حيث تقوم بتأليف قصة الأيام لطه حسين، ودار نشر "لونج مان" لتأليف اللغة الانجليزية للإعدادية والثانوية وبعض الدور الأخرى.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد فتحت أمس الأربعاء المظاريف الفنية للمناقصة بمشاركة عدد من دور النشر.


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