بالفيديو.. محافظ كفر الشيخ يقرر نقل تبعية مركز الأورام لوزارة الصحة

قرر اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، نقل تبيعية مركز الأورام، الجارى إنشاؤه لوزارة الصحة، لاستكمال المنشأت والتجهيزات والمعدات وكل الجوانب الفنية بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمجلس إدارة مركز الأورام، امتد للساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ، ورحب أعضاء المجلس بقرار المحافظ، ووافقوا عليه بالإجماع ، بحضور كامل سيد أحمد، رئيس مجلس إدارة مركز الأورام، والمهندس مجدى عبدالعظيم، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأشرف صحصاح عضو الإتحاد المصرى للغرف السياحية، أمين الصندق، وعضوية كل من الدكتور محمد أبو زيد الفقى، والمهندس سعيد هميسه، والمهندس عز جودة، والدكتور على الصنفاوى، والمهندس عادل غنيمى وسوسن هيبه، وعبير زاهر المستشار الإعلامى.

قال أشرف صحصاح عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أمين الصندوق، إن مجلس الإدارة أيد قرار اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ فى ضم ونقل تبعية مركز الأورام لوزارة الصحة، لتجهيزه وتشغيله، مؤكداً أن هذا المركز ساهم فى إنشائه وتحول الفكرة لواقع ملموس اللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ الأسبق، وثلاثة راحوا ضحية هذا المرض رحمهم الله جمال حجاب مدير مكتب محافظ كفر الشيخ الأسبق، والدكتور عبد المجيد سليم مدير مكتب محافظ كفر الشيخ الأسبق، والدكتور رفعت شريف رئيس مجلس إدارة عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة.

وأضاف صحصاح، أن المحافظ اهتم بملفات الصحة، ومنها ملف مستشفى ومركز الأورام، نقل تبعيته لوزارة الصحة، عقب تفقد وزير الصحة لموقع المركز خلال زيارته الأخيرة للمحافظة الشهر الماضى، مؤكداً أن محافظ كفر الشيخ وعد بتشغيل المركز بانتهاء عام 2016م، لذا كانت استجابة مجلس الإدارة بالإجماع للمحافظ سريعة، لخدمة المرضى فى محافظات الدلتا.

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