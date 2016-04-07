تعرف على الحالات الأكثر عرضة لسرطان القولون.. واكشف مبكرا

يعد سرطان القولون والمستقيم من أكثر أنواع الأورام شراسة وقوة، والكارثة أنه أصبح يصيب الشباب بداية من عمر الثلاثين بعد أن كان منتشرا بين كبار السن، ما يعد خطرا كبيرا يستدعى من الجميع مواجهته.

وفى ذلك قال الدكتور محمد عبيد، استشارى الجهاز الهضمى والكبد وعلاج السمنة بقصر العينى: "إن هناك مجموعة من الدراسات أجريت على سرطان القولون تشير أغلب نتائجها إلى أنماط مختلفة من سرطان القولون أو المستقيم عند العرب، ووفقا لآخر تقرير من السجل الوطنى للسرطان فى المملكة العربية السعودية فقد احتل سرطان القولون والمستقيم المرتبة الرابعة بين جميع حالات السرطان فى الذكور والإناث، ما يجعلنا نقلق ونحتاج لحصر بالأرقام لكل أنواع السرطانات المنتشرة فى مصر، وأسباب الإصابة بها وإجراء الأبحاث اللازمة لمواجهتها".

وأضاف الدكتور محمد عبيد: علاج سرطان القولون والمستقيم يعتمد فى المرتبة الأولى على الاكتشاف المبكر، لذا يجب أن يعرف الجميع مخاطر وأعراض المرض وأهمية الفحص عند الطبيب"، مشيرا إلى قائمة الأكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون تشمل:

1. من هم فوق سن الخمسين خاصة من يتناولون كثيرا من الدهون وقليلا من الألياف، وهذا لا يمنع انتشار المرض مؤخرا بين الشباب.

>2. المصابون بالأورام الحميدة، فى الجدار الداخلى للقولون والمستقيم.

>3. النساء اللائى سبق إصابتهن بسرطان الثدى أو المبايض أو الرحم.

>4. من لديه تاريخ مرضى بسرطان القولون.

>5. المصابون بالتهاب القولون المزمن، ومرضى السكر.

>6. من يتناول الكحل والمدخنين والسمنة ومن لم يمارسوا الرياضة.

وأشار الدكتور محمد عبيد إلى أن أعراض سرطان القولون والمستقيم، تشمل:

>1. الشعور بآلام أو تقلصات أو انتفاخ أو امتلاء فى الجزء الأسفل من المعدة.

>2. إسهال أو إمساك أو الشعور بأن الأمعاء لا يتم إفراغها تمامًا.

>3. نزول دم فى البراز سواء أحمر غامق أو شديد السواد.

>4. قطع البراز أصغر من المعتاد.

>5. فقدان الوزن دون سبب واضح.

>6. الشعور بالتعب طوال الوقت.

>7. القىء.

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