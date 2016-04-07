أمن الجيزة يكثف جهوده لضبط"مستريحة الهرم"بعد استيلائها على ملايين الجنيهات

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها للقبض على صاحبة محل ملابس لاتهامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على ملايين الجنيهات لاستثمارها فى تجارة الملابس المستوردة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، وطلبت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب تحريات المباحث حول الواقعة.

وأكد أحد الضحايا ويدعى إسلام صبرى، أن المتهمة استغلت ثقة أصحاب المحلات بها، حيث أنها تعمل بتجارة الملابس منذ سنوات واستولت على مبالغ مالية كبيرة منهم ومن جيرانها بحجة استثمارها فى تجارة الملابس المستوردة مقابل الحصول على أرباح شهرية تصل إلى نسبة 25%، واختفت عقب ذلك هى وأسرتها.

وأضاف "إسلام" أن المتهمة تركت مسكنها وأغلقت محل الملابس الخاص بها عقب احتيالها على المواطنين، وأرسلت عقب ذلك تهديداً لإحدى الضحايا فى محاولة لإجبارها على التنازل عن محضر حررته ضدها اتهمتها فيه بالنصب.

وتلقى المقدم محمد أمين رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بلاغاً من "إحسان.ع" موظفة و3 أخريين أفادوا أنهم تعرضوا للنصب على يد صاحبة محلات لبيع الملابس تدعى "إيمان.س.ا"، حيث استولت منهم على مبالغ مالية تعدت 3 ملايين جنيه، بعدما أوهمتهم باستثمارها فى مجال تجارة الملابس، إلا أنهم اكتشفوا أنها استولت على نقودهم وفرت هاربة، حيث تركت مسكنها الكائن بمنطقة الهرم واختفت بصحبة أفراد أسرتها، ولم تسدد لهم الأرباح الشهرية أو تعيد لهم أصل المبالغ المالية الخاصة بهم، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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