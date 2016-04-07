اليوم.. النطق بالحكم على المتهمين بـ"أحداث ميدان لبنان"

تنطق محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس، حكمها فى جلسة محاكمة 23 متهمًا، بينهم 4 محبوسين، و19 مخلى سبيلهم، فى قضية أحداث عنف ميدان لبنان.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

أسندت النيابة العامة للمتهمين تهما، منها التجمهر وإثارة الشغب وقطع الطريق، والتظاهر دون ترخيص، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وحيازة مفرقعات ومواد حارقة، إلى جانب استعراض القوة على نحوٍ يؤدى إلى الإخلال بالأمن العام والوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعى.

7 أبريل.. النطق بالحكم على المتهمين بـ"أحداث ميدان لبنان"