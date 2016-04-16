معارض الأنشطة في بني سويف تنافس مثيلتها علي مستوي الجمهورية

كتب:سيد عبد الغني

أقيم بمدرسة الإعدادية الحديثة بنات ببني سويف مهرجان متميزاً بافتتاح معارض متعددة للأنشطة التربوية المختلفة وشارك فيه العاملين بأجهزة التوجيه الفني ( المجال الصناعي والاقتصاد المنزلي والتربية الفنية) بإدارة بني سويف التعليمية وشهده نبوي محمد علي وكيل وزارة التربية والتعليم وعادل رشاد مستشار المجال الصناعي بوزارة التربية والتعليم بالقاهرة وناصر أحمد سيف مدير عام إدارة بني سويف التعليمية ونجوى حسن مدير عام الشئون التنفيذية وعاطف عويس مدير مدرسة الحديثة بنات والقيادات التعليمية .

يهدف المهرجان إلي توظيف الأنشطة المدرسية واستثمارها لحفز طاقة الطلاب على العطاء وتشجيع ممارسة الأنشطة لجذب الطلاب علي الانتظام بالمدارس .

شاركت طالبات مدرسة الحديثة بنات مدارس ببني سويف احتفالات كرنفال الأنشطة التربوية حيث شهدوا عروض رياضية وموسيقية وغنائية لكورال المدرسة بالإضافة إلي مشاركة رياض الأطفال .

تضمن المعرض أنشطة الاقتصاد المنزلي بإشراف عفاف حبيشي قطب موجهه عام الاقتصاد المنزلي ، عزة رجب إسماعيل الموجهة الأولي ، والموجهات صفاء العميري، مرفت محمد ومعلمات مدارس إدارة بني سويف منال ماهر(ابشنا ع بنات )حسناء صابر ( الوقف الإعدادية ) منال حسن ، أماني ماهر ، مني ، ابتسام( الحديثة بنات ) .

كما شارك في المعرض جميع مدرسات الاقتصاد المنزلي بالتعليم الإعدادي والثانوي بإدارة بني سويف التعليمية .

وتضمن المهرجان معرض متميز أظهرت فيه مدارس إدارة بني سويف نشاط التربية الفنية بتعليم الطلاب فنون الرسم والخط والأعمال الفنية المتنوعة بإشراف ناظلة سيد جمعة وثناء حسين من الحديثة بنات

وشارك العاملين بالمجال الصناعي بمدارس إدارة بني سويف في تقديم العديد من العروض المتميزة التي تنافس مثيلاتها علي مستوي الجمهورية بإشراف الموجه العام طه عبد الباسط ، هاني عزت بطرس الموجه الأول ، وإبراهيم سيد محمود مسئول التدريب والموجه طه عبد الحفيظ ،والمعلمين بالمدارس احمد محمد علي ، محمد رضوان عبد السلام، احمد عبد الحميد، دسوقي سيد ، مجدي سليمان ، محمد سيد جمعة ، هدي عبد العزيز ، عيد محمد حسن،كما شارك في المعرض العاملين بالمجال الصناعي بمدارس الإدارة التعليمية .

وشهد وكيل الوزارة والضيوف معرض الصحافة المدرسية والذي تضمن العديد من مجلات الحائط المعرفية ومجلات الصحف المصورة، وأيضا معرض توجيه مجال المكتبات والذي يضم أقسام المعرفة المختلفة ومعرض مجال الاقتصاد المنزلي وكل المعرضات التي شوهدت فى المجالات المختلفة تم تصنيعها بأيدي الطلاب.

وشهد الحضور أيضا عروض متميزة لأنشطة التربية الموسيقية والكورال بإشراف المايسترو ايمان جنيدي موجه عام التربية الموسيقية. والتربية الرياضية بإشراف الكابتن عبد الحكيم حلمي مدير الموهوبين من أداء طالبات الإعدادية الحديثة بنات وأطفال روضات مدارس إدارة بني سويف.

تقدم وكيل الوزارة بالشكر للقائمين علي تنظيم المعارض وإقامة الاحتفالية والطلاب على الجهد الذي بذلوه لظهور المعرض والاحتفال بهذا الشكل، وأصدر تعليماته بضرورة التأكيد على الاهتمام بالأنشطة التربوية داخل جميع المدارس والتي تمثل 30% من المنهج الدراسي، حيث تعد جزء هام ورئيسي فى العملية التعليمية وبدونها تعد العملية التعليمية غير مكتملة.

أشار ناصر سيف مدير عام الإدارة أن هذا المهرجان هو للتأكيد على أن النشاط المدرسي مكمل تعليمي هام ووسيلة لجذب الطلاب للمدرسة ومن أجل تعليم جيد وطالب متميز.



شبكةعيونالإخبارية

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