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حظك اليوم برج الميزان الخميس 7/4/2016

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حظك اليوم برج الميزان الخميس 7/4/2016 حظك اليوم برج الميزان الخميس 7/4/2016

برج الميزان على الصعيد المهنى:
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قد تدخل فى مشادات كلامية مع بعض أصدقائك فى محيط العمل حاول أن تلتزم الهدوء حتى لا تتسبب بعض العصبية فى مشكلة كبيرة تكون لها تبعات سيئة. لديك الكثير من الأفكار الرائعة ركز على تنفيذها وأبعد تفكيرك عن أى ضغوطات خارجية.

على الصعيد العاطفي:
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تحسن ملحوظ فى علاقتك مع الشريك بدءً من اليوم بعد فترة من المشاحنات والتوتر. قد يحدث بعض المشاكل العائلية المفاجئة ولكنها تمر بشكل سريع

برج الميزان على الصعيد الصحي:
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أنت معرض للإصابة بالحساسية نتيجة للتقلبات الجوية هذه الأيام عليك الحذر واتخاذ التدابير الوقائية. احذر أن تخرج كثيرًا فى أوقات العواصف والأتربة و اذا شعرت بأى مشاكل صحية مفاجئة استشر الطبيب فورًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
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لديك أهداف محددة تحاول الوصول إليها وقد تقابل الكثير من العقبات التى تعوقك عن الطريق الذى ترسمه. لا تستسلم للضغوطات الخارجية وركز جهدك على حلمك فقط.

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مصر 365

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