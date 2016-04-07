حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الخميس 7 أبريل

حظك اليوم برج الجدى الخميس 7/4/2016

>برج الجدى على الصعيد المهنى:>كثرة الضغوط عليك فى العمل، تجعلك غير قادر على الإنتاج .. كل ما تحتاج إليه هو أخذ قسط من الراحة وإجازة لفترة ولزو قصيرة حتى تسترخى وتستريح، وتتنفس الصعداء فى الهواء الطلق، فهذا سيعيد إليك طاقتك وحماسك وشغفك بالعمل من جديد.

على الصعيد العاطفي:

>ليس مهماً كم للشخص الذى تريد من مواصفات حسنة .. المهم أن تتقبل عيوبه كما هى، المهم أن تبحث عن الشخص الذى تستطيع التعايش مع عيوبه، لأنها هى الفيصل فى حياة مليئة بالضغوط، عليك أن تعرف ماذا تريد كى لا تدخل فى علاقة وتظلم أحداً.

برج الجدى على الصعيد الصحى:

>الأرق مشكلة كبيرة تفقدك تركيزك طوال اليوم، لذلك عليك أن تقرأ كثيراً عما يجب عليك فعله تجاه الأرق، وأيضاً يمكنك الذهاب لطبيب لاستشارته، فمن المؤكد أنه سيقدم لك بعض الحلول.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>تركيزك الكامل على حياتك المهنية.. قد يؤدى لإهمالك جوانب حياتك الأخرى.. ولكن تحتاج إلى التوازن كى تشعر بالسعادة، فتذكر دوماً التوازن فى الحياة هو سر السعادة، وأن لصحتك وعائلتك وبدنك عليك حق.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 7/4/2016

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برج العذراء على الصعيد المهنى:>عندما تشعر أن بعض زملاءك يكيدون لك .. فلا تشتت انتباهك بالتركيز على تصرفاتهم، فأقوى رد عليهم هو التركيز على عملك والإنجاز فيه، وتحقيق الكثير من الإنجازات، فبتطويرك لذاتك وإمكانياتك وقدراتك .. ستزيد ثقتك بنفسك، وسينعكس ذلك على إنجازك، وبالتالى ستزيد ثقة رؤسائك فيك.

على الصعيد العاطفي:

>أى علاقة عاطفية تحتاج إلى الاهتمام لتنمو، وإن أهملتها سيؤدى ذلك إلى تصدعها بالتأكيد .. عليك أن تحاول أن تلملم ما تبقى من علاقتك، وأن تعطى شريك حياتك كثير من الاهتمام حتى لا تندم عندما يضيع من بين يديك.

برج العذراء على الصعيد الصحى:

>تحتاج إلى ممارسة الرياضة .. ولو لدقائق معدودة فالرياضة تساعد على التخلص من الأرق، فى بداية الأمر قد تشعر بالإجهاد .. لكنك يجب عليك الاستمرار .. فالمداومة ولو لدقائق بسيطة فى اليوم تساعد على تحسين الحالة الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>بعض المفاجآت قد تكون سارة وبعضها غير سار.. ولكن إن حدث لك مفاجئة غير سارة عليك أن تتمالك أعصابك وتفكر بهدوء.. حتى تستطيع أن تسيطر على الموقف، فالرياح لا تأتى دوماً بما بتشتهى السفن، تذكر ذلك.

حظك اليوم برج الأسد الخميس 7/4/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:>إذا قررت الخروج من عملك والانتقال لمكان آخر يفضل أن تفعل ذلك بطريقة متواضعة وواقعية وحاول أن تضع حدًا للحرب الباردة التى تدور فى مكان عملك، ولا تحرق كل الجسور وراءك فقد تحتاج للعودة إليهم مرة أخرى.

على الصعيد العاطفي:

>اليوم مناسب لإجراء اتصالات جديدة وعمل صداقات جديدة وشراكات وقد تسقط فى دوامة من الانشطة الاجتماعية التى قد تزعجك فى البداية لكنها تقربك من شريك جديد يمكن أن تربطك به علاقة عاطفية مميزة.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

>الاسترخاء اهم ما تحتاجه اليوم ستجرب الكثير من تقنيات الاسترخاء المختلفة مثل التدليك والسباحة وتدليل النفس لكن لن يجدى أى منهم إذا لم تمنح عقلك الاسترخاء الذى يحتاجه وتتخلص من توترك.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>انه يوم عظيم بالنسبة لك ستجد أن الكثير من الناس يقدمون لك يد المساعدة لإخراجك من المآزق المزعجة التى تحدث لك بسبب أشخاص مزعجين يتعمدون إيقاعك فى الخطأ احرص فقط على تجنبهم فيما بعد.

حظك اليوم برج الثور الخميس 7/4/2016

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برج الثور على الصعيد المهنى:>تحتاج إلى التركيز وعدم الانشغال بأمور أخرى حتى تنجز فى عملك أكثر من ذلك .. فالكثير من الأمور الحياتية قد تصرفك عن عملك، لذلك عليك التركيز على العمل وعدم تشتتك .

على الصعيد العاطفي:

>الجانب العاطفى عبارة عن أخذ وعطاء، فإن شعرت أن الطرف الآخر لا يبادلك نفس الاهتمام فأنت بحاجة إلى إعادة التفكير فى العلاقة بأكملها .. عليك كذلك مصارحته بما يزعجك فى العلاقة كى تتوصلا إلى قرار نهائى.

برج الثور على الصعيد الصحي:

>نظراً لتغير المواسم .. قد يُصاب الكثيرون بوعكات صحية .. ولتتجنب ذلك عليك الحذر فى اختيارك للملابس التى ترتديها، فعليك متابعة الحالة الطقسية .. لمعرفة ماذا ترتدى يومياً .. الأمر فى غاية الأهمية فلا تتهاون.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>العائلة هى أكثر من سيبقى بجانبك ويساندك، فى الأوقات الحالكة .. لذلك عليك أن تقضى الكثير من الوقت معها وأن تقتطع من وقتك للخروج فى رحلات معهم .. فالحياة قصيرة أقصر من أن نهدرها فى البعد عمن نحب

برج العقرب حظك اليوم الخميس 7 أبريل

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برج العقرب على الصعيد المهنى..>أوضاعك فى العمل مستقرة إلى حد كبير، ولكن هناك بعض الخلافات التى قد تنشأ بينك وبين رئيسك فى العمل خلال الفترة المقبلة، قد يكون لها تأثير فيما بعد على وضعك بشكل عام، ولكن هناك بادرة أمل تؤكد أن هناك خبر سعيد فى طريقه إليك.

برج العقرب على الصعيد العاطفى..

>من المتوقع أن تكون علاقتك بالحبيب فى الفترة المقبلة أفضل على كل المستويات، كل ما عليك أن تعود وتهتم به من جديد، كن أكثر ذكاءاً فى التعامل معه، واحرص دائماً على دعمه بكل الطرق الممكنة.

على الصعيد الصحى..

>يتوقع علماء الفلك أن الوضع الصحى لأصحاب برج العقرب قد يكون أفضل فى الفترة المقبلة، إذا كان هناك نية لاتباع نظام غذائى صحى، أو حتى الحصول على إجازة تساعد أصحاب هذا البرج على الاسترخاء.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات التى سيكون لها تأثير سئ على صحتك وكذلك علاقتك بالحبيب، فلا تدع الفرصة تمر هكذا دون أن تستغلها جيداً.

حظك اليوم برج القوس الخميس 7/4/2016

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برج القوس على الصعيد المهني:>من المهم أن تراجع جميع الفواتير والالتزامات التى يجب أن تفى بها للتأكد من أنك دفعت كل ما عليك من مستحقات كى لا تضخم عليك مبالغ كبيرة فى المستقبل وأعد مراجعة ديونك القديمة وتأكد من أنك سددتها فهذه التفاصيل التى قد تغفل عنها قد تسيء لسمعتك المهنية.

على الصعيد العاطفي:

>شخص قريب منك يريد أن يكون حبيبك لكنك ترغب فى الحفاظ على العلاقة على وضعها الحالى فقط لذا من الأفضل أن تجعل هذا الشخص يعرف ذلك بوضوح وصراحة لكن دون صدمة كبيرة.

برج القوس على الصعيد الصحي:

>يتطلب النظام الغذائى الخاص بك اهتمامًا فوريًا لأنك تفرط فى تناول الطعام باستمرار وتتبع نظامًا غذائيًا غير صحى أبدًا وهذا يؤثر على صحتك بدرجة كبيرة خاصة أن هذا النظام يعتمد على الوجبات السريعة التى تعتبر سببا جذريا للتوتر الذى يتراكم فى عقلك وجسمك.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>تحصل بسهولة على العديد من الفرص لاستكمال مشاريع بدأت لم تكتمل فى وقتها المحدد، وهناك بعض المشاكل التى ستنشأ اليوم لكنك ستحلها بسرعة.

برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 7 أبريل

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برج الجوزاء على الصعيد المهنى..>أزمة طارئة فى العمل قد يكون لها تأثير فيما بعد على أوضاعك بشكل عام فى العمل، عليك أن تكون أكثر صبراً وقدرة على التعامل مع كل المتغيرات المحيطة بك، كن هادئ صبور ولا تدع الأمور تتفاقم من حولك وأنت لا تفعل أى شئ.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى..

>على الرغم من أن علاقتك بالحبيب قد طالها بعض الملل والفتور فى الفترة الماضية، ولكنك استطعت أن تتعامل مع كل ذلك بحزم شديد وأصبح لديك القدرة على التواصل معه بشكل جيد.

على الصعيد الصحى ..

>بعض الالتزام فى الأكل الصحى قد ينقذك من بعض الأزمات الصحية التى من الممكن التى قد تقودك إلى أمور أنت فى غنى عنها فى الفترة الحالية، عليك كذلك أن تعيد تحصل على قسط وافِ من النوم بما لايقل عن 8 ساعات فقط.

توقعات علماء الفلك فى المرحلة المقبلة..

>يتوقع علماء الفلك أن هناك بعض الأمور التى قد تجعلك أفضل، كما أن هناك الكثير من الأخبار الجيدة التى فى طريقها إليك، والتى يتوقع أن تكون على مستوى العمل وكذلك علاقتك بالحبيب.

حظك اليوم برج الحمل الخميس 7/4/2016

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برج الحمل على الصعيد المهني:>أنت لا تختلق مشاكل اليوم ولكنك ستجد نفسك محاطًا بالكثير منها، هذا قد يجعلك تفقد أعصابك ولكن الأفضل أن تحفاظ على هدوئك وتعالج المشاكل واحدة تلو الأخرى، وقد تضطر اليوم للبقاء فى العمل مدة أطول، فالغ أية التزامات أخرى لتركز على إصلاح الخلل فى عملك.

على الصعيد العاطفي:

>علاقتك تختنق ببطء تحت وطأة قضايا غير معلنة والمشاكل التى لم تعالجها وتحاول تفاديها، لكن الحقيقة أنها بدأت تتضخم بشكل كبير وأوشكت على الانفجار اليوم فحاول أن تعجل بالمواجهة فى أسرع وقت ممكن.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

>تحتاج لإعادة النظر فى النظام الغذائى الخاص بك وتجعله يتضمن وجبات صحية وتشرب الكثير من الماء للحفاظ على ضغط دمك تحت السيطرة، حاول أن تعالج القضايا الشخصية التى تتسبب فى توترك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>تستعيد توازنك النفسى من خلال الحديث بوضوح مع الآخرين سواء على الصعيد الشخصى أو المهنى فقط احرص على ألا تتطرق فى حديثك المفتوح إلى الخطط المستقبلية.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 7/4/2016

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برج الحوت على الصعيد المهني:>تتخلص من العديد من المشاكل التى واجهتك فى محيط العمل الفترة السابقة وتنطلق نحو مرحلة من النجاح والاستقرار. عليك أن تكثف جهودك حتى تصل إلى الأهداف التى وضعتها لنفسك. قد تعانى من مشكلة مالية عابرة

على الصعيد العاطفى:

>تراودك بعض الأفكار السيئة مع رغبة فى الانغلاق على نفسك والبعد عن اصدقائك وشريك حياتك، حاول ألا تستسلم لتلك المشاعر هناك أشخاص من حولك يحبوك بصدق لا تتردد فى اللجوء إليهم.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

>حاول أن تكسر روتين حياتك اليومى ببعض الأشياء الجديدة حتى تقلل من حدة التوتر والعصبية التى تعانى منها كثيرًا هذه الأيام لأنها قد تنعكس بشكل شديد السلبية على صحتك الجسدية الأيام المقبلة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>شهر إبريل ثقيل الظل هذه السنه على مواليد برج الحوت تعانى من بعض المشاكل المالية والتوترات العاطفية. حاول أن تلتزم الصبر والهدوء وتركز على طاقتك الايجابية حتى لا تمر تلك الأيام بسلام.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 7/4/2016

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برج الدلو على الصعيد المهني:>تعانى من ضائقة مالية هذه الأيام يبدو أنها لن تنفرج قريبًا عليك أن ترتب أولوياتك جيدًا وتضع جدول محدد حتى تستطيع تخطى تلك الفترة فى أسرع وقت. لديك الكثير من الأفكار الرائعة التى تؤجلها من فترات طويلة لا تتردد وابدأ بها من اليوم.

على الصعيد العاطفى:

>فترة تأرجح ما بين الصعود والهبوط فى علاقتك مع الشريك ولا تستطيع اتخاذ قرارات حاسمة عليك أن تستمع لصوت عقلك فسوف يرشدك إلى الطريق الصحيح.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

>تبدأ صحتك فى التحسن التدريجى بدءً من اليوم وعليك الحرص حتى تحافظ على ذلك. لا تهمل شرب الماء فهو مفتاح الصحة الجيدة وسوف يجعلك تظهر بشكل أكثر شبابًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>لا تهتم بالضغوطات والمشاكل المالية أنتَ على الطريق الصحيح فقط قُم بتحديد أولوياتك بشكل واضح للفترة القادمة حتى تستطيع تخطى أى مشاكل فى أسرع وقت.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 7/4/2016

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برج السرطان على الصعيد المهني:>يجب عليك الاسراع فى اتخاذ قرارات حاسمة فى محيط العمل رتب أولوياتك وابدأ من اليوم، ولكن يجب أن تكون مبنية على أسس سليمة ودراسات مسبقة حتى لا تندم على أى قرار بعد فوات الأوان.

على الصعيد العاطفى:

>مررت بعلاقة عاطفية سيئة تؤثر عليك بالسلب وتجعلك تشعر بعدم الأمان للدخول فى أى علاقة أخرى، كل علاقة مميزة بذاتها عزيزى الحوت عليك التحلى بالشجاعة حتى لا يضيع منك شخص يحبك بصدق.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>تحتاج إلى الذهاب للأماكن الواسعة وتنفس بعض الهواء الصحى حتى تستعيد نشاطك مره أخرى. تحتاج إلى إلقاء نظرة فاحصة على صحتك الجسدية حتى لا تعانى من أى مشكلات صحية مفاجئة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>يجب عليك الحذر فى المعاملات المالية اليوم حتى لا تتكبد أى خسائر. تقلبات وحيرة على الصعيد العاطفى تحلى بالشجاعة وصارح من تحب بمشاعرك.

برج الميزان على الصعيد المهني:

>قد تدخل فى مشادات كلامية مع بعض أصدقائك فى محيط العمل حاول أن تلتزم الهدوء حتى لا تتسبب بعض العصبية فى مشكلة كبيرة تكون لها تبعات سيئة. لديك الكثير من الأفكار الرائعة ركز على تنفيذها وأبعد تفكيرك عن أى ضغوطات خارجية.

على الصعيد العاطفى:

>تحسن ملحوظ فى علاقتك مع الشريك بدءً من اليوم بعد فترة من المشاحنات والتوتر. قد يحدث بعض المشاكل العائلية المفاجئة ولكنها تمر بشكل سريع

برج الميزان على الصعيد الصحي:

>أنت معرض للإصابة بالحساسية نتيجة للتقلبات الجوية هذه الأيام عليك الحذر واتخاذ التدابير الوقائية. احذر أن تخرج كثيرًا فى أوقات العواصف والأتربة و اذا شعرت بأى مشاكل صحية مفاجئة استشر الطبيب فورًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>لديك أهداف محددة تحاول الوصول إليها وقد تقابل الكثير من العقبات التى تعوقك عن الطريق الذى ترسمه. لا تستسلم للضغوطات الخارجية وركز جهدك على حلمك فقط