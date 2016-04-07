وفد سعودى يصل القاهرة استعدادا لزيارة الملك سلمان

وصل مطار القاهرة الدولى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وفد سعودى قادم من الرياض على متن طائرة خاصة استعدادا لزيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة جدول الزيارة واللقاءات والجولات التى سيقوم بها خلال زيارته لمصر.

وأفاد مصدر بالمطار، بأن الوفد يضم 120 سعوديا، وصل إلى القاهرة على متن طائرة خاصة من الرياض، وأنهى إجراءات السفر عبر استراحة كبار الزوار وكان فى استقباله أعضاء السفارة السعودية بالقاهرة.

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