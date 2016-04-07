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مدينة زويل:الباحثون لدينا حصلوا على منح تقدر بـ45 مليون جنيه لتمويل أبحاثهم

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مدينة زويل:الباحثون لدينا حصلوا على منح تقدر بـ45 مليون جنيه لتمويل أبحاثهم مدينة زويل:الباحثون لدينا حصلوا على منح تقدر بـ45 مليون جنيه لتمويل أبحاثهم
أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا - مشروع القومى للنهضة العلمية - عن حصولها على 8 مليون جنيه من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية لتمويل أبحاث تجريها المدينة وتتعلق بالعمل على حل مشكلات المجتمع المصرى.

وقالت المدينة فى بيان أصدرته، منذ قليل، "حصل الدكتور مروان عماره الأستاذ بمركز أمراض الشيخوخة والدراسات المصاحبة لها على مبلغ 5 مليون جنيه لإستكمال أبحاثه الطبية، كما حصل الدكتور إبراهيم الشربينى مدير مركز علوم المواد على مبلغ 3 مليون جنيه لتمويل أبحاثه فى مجال الصناعة، ويبلغ بذلك قيمة المنح التى حصل عليها الباحثون بمدينة زويل مبلغ 45 مليون جنيه موجهة بالكامل لأبحاث تجرى فى المجال الطبى والبيئى والصناعى والطاقة وغيرها بهدف التوصل إلى حلول جذرية لكثير من قضايا المجتمع".

وأضاف البيان "وفى شأن الدراسة بالجامعة، فإن المدينة استقبلت طلبات 600 متفوق حتى الآن، ووجهت رسالة طمأنة لطلاب مصر النابهين والطامحين فى الإلتحاق بجامعة العلوم والتكنولوجيا مفادها أن باب القبول للعام الدراسى 2016/2017 سوف يظل مفتوحاً إلى ما بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة فى يوليو المقبل، وأن الطلاب يمكنهم التقدم من الآن من خلال الموقع الإلكترونى للمدينة من أجل الخضوع لإختبار اللغة الإنجليزية، الذى سيبدأ اول مايو على أن تستكمل أوراقهم وإجراء إختبارات القبول فى أغسطس".

ويذكر أن معايير القبول بمدينة زويل هى الكفاءة والتفوق العلمى فقط، ويشترط للتقدم أن يكون الطالب حاصلاً على 96% على الأقل فى الثانوية العامة وما يعادلها، وأن يجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية، وتقدم المدينة بعد ذلك منح دراسية كاملة وجزئية بالمجان للطلاب على الرغم أن تكلفة العام الدراسى للطالب الواحد تصل إلى 100 ألف جنيه، ويحصل الطالب على أرقى مستوى تعليمى طبقاً للمعايير الدولية.


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