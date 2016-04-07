مبادرة لـ"لنصنع البديل" تزرو الصعيد بمرافقة صباحى لبدء تشكيل المكاتب

قال الدكتور محمد بسيونى الأمين العام لحزب الكرامة، إن اللجنة التحضيرية لمبادرة "لنصنع البديل" تسافر إلى الصعيد الجمعة القادمة بحضور المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى للقاء أعضاء المبادرة على مستوى 5 محافظات بالصعيد، وتشكيل اللجنة التحضيرية هناك.

وأضاف بسيونى لـ"اليوم السابع" أن لقاء الصعيد هو نهاية الشق الأول من خطة التحركات، لافتاً إلى أن الأحد القادم سيشهد اجتماعاً للجنة التحضيرية لوضع خارطة التحركات فى المحافظات التى لم تتحرك فيها المبادرة، مشدداً على أن الزيارات تأتى كجزء من خطة واسعة تمهد للإعلان الرسمى عن المبادرة.

بيان لـ"صباحى": ندعو القوى المؤمنة بالثورة للانضمام لتكوين بديل للسياسات الحالية