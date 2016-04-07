أخبار عاجلة

تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مبادرة لـ"لنصنع البديل" تزرو الصعيد بمرافقة صباحى لبدء تشكيل المكاتب

Google+ Print
مبادرة لـ"لنصنع البديل" تزرو الصعيد بمرافقة صباحى لبدء تشكيل المكاتب مبادرة لـ"لنصنع البديل" تزرو الصعيد بمرافقة صباحى لبدء تشكيل المكاتب
قال الدكتور محمد بسيونى الأمين العام لحزب الكرامة، إن اللجنة التحضيرية لمبادرة "لنصنع البديل" تسافر إلى الصعيد الجمعة القادمة بحضور المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى للقاء أعضاء المبادرة على مستوى 5 محافظات بالصعيد، وتشكيل اللجنة التحضيرية هناك.

وأضاف بسيونى لـ"اليوم السابع" أن لقاء الصعيد هو نهاية الشق الأول من خطة التحركات، لافتاً إلى أن الأحد القادم سيشهد اجتماعاً للجنة التحضيرية لوضع خارطة التحركات فى المحافظات التى لم تتحرك فيها المبادرة، مشدداً على أن الزيارات تأتى كجزء من خطة واسعة تمهد للإعلان الرسمى عن المبادرة.


>بيان لـ"صباحى": ندعو القوى المؤمنة بالثورة للانضمام لتكوين بديل للسياسات الحالية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365