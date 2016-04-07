السبت.. فتح باب الترشح لرئاسة جامعة طنطا

يبدأ السبت المقبل، فتح باب التقدم للترشح لرئاسة جامعة طنطا، بمقر المجلس الأعلى للجامعات صرح بذلك الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا بعد صدور قرار مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فى 15 مارس الماضى لترشيح ممثلى الجامعة للجنة المُشكلة لاختيار القيادات الجامعية بناءً على قرار المجلس الأعلى للجامعات فى 21 يوليو 2015.

وطبقاً للجدول الزمنى لاختيار القيادات الجامعية لمنصب رئيس جامعة طنطا، يبدأ التقدم يوم السبت 9 إبريل الجارى وحتى الخميس 14 من الشهر ذاته يخصص يوم الخميس الموافق 14/4/2016 حتى الثالثة عصراً لإعلان القائمة المبدئية للمتقدمين على الموقع الالكترونى للمجلس .. يكون يومى السبت والأحد 16-17/4/2016 موعداً لتلقى الطعون وتجتمع لجنة البت فيها وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم الأحد 17 إبريل الجارى الساعة الثالثة عصراً .على أن يتم مقابلة المتقدمين وإعداد التقرير النهائى فى العاشرة من صباح السبت 30/4/2016 .. مع التأكيد على أن جميع المواعيد السابق الإشارة إليها تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً بمبنى أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف الدكتور ماهر عبد الفتاح مصباح رئيس جامعة قناة السويس ورئيس اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات أن الأوراق المطلوب تقديمها للترشح عبارة عن السيرة الذاتية باللغتين العربية والانجليزية وتشمل على "الأبحاث، والمهارات العلمية، والإشراف على الرسائل العلمية، والمشروعات البحثية المشارك فيها، والتعاون الدولى، بناء شراكات، والمشاركة فى مشروعات تطوير التعليم الجامعي" وبيان حالة يشتمل على "الإعارات، والاجازات والمهمات العلمية بالخارج، والجزاءات" معتمدة ومختومة من الجامعة، ثالثاً خطة لتطوير الجامعة وأن يتم تقديم جميع هذه الأوراق من أصل و7 نسخ مصورة.

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