غدا.. مهندسى الإسكندرية ينظمون سمينارا عن تكنولوجيا المعلومات لأعضائها

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة المهندسة سمر شلبى، من خلال اللجنة العلمية والثقافية برئاسة المهندس خالد أمين، غدا الجمعة 8 من إبريل "سيمنار" عن تكنولوجيا المعلومات.

وتدور الندوة حول كيفية احتراف إدارة الشبكات والخطوات المؤهلة لذلك، والعمل على تأمين المعلومات على شبكات الحاسب الآلى، وأنواع الشبكات وكيفية إدارتها وتأمينها.

وتهدف الندوة إلى الإعداد للعمل في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات وشبكات الحاسب الآلى من خلال المهارات العلمية والعملية.

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