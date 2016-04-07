أخبار عاجلة

تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

غدا.. مهندسى الإسكندرية ينظمون سمينارا عن تكنولوجيا المعلومات لأعضائها

Google+ Print
غدا.. مهندسى الإسكندرية ينظمون سمينارا عن تكنولوجيا المعلومات لأعضائها غدا.. مهندسى الإسكندرية ينظمون سمينارا عن تكنولوجيا المعلومات لأعضائها
تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة المهندسة سمر شلبى، من خلال اللجنة العلمية والثقافية برئاسة المهندس خالد أمين، غدا الجمعة 8 من إبريل "سيمنار" عن تكنولوجيا المعلومات.

وتدور الندوة حول كيفية احتراف إدارة الشبكات والخطوات المؤهلة لذلك، والعمل على تأمين المعلومات على شبكات الحاسب الآلى، وأنواع الشبكات وكيفية إدارتها وتأمينها.

وتهدف الندوة إلى الإعداد للعمل في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات وشبكات الحاسب الآلى من خلال المهارات العلمية والعملية.

- انطلاق حملة "صحتك تهمنا" فى نقابة المهندسين بالإسكندرية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365