الأنظمة الغذائية مش بس للرجيم.. تعرف على نظام مشروبات لصحة ونضارة البشرة

تنتشر أنظمة غذائية صحية كثيرة لإنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة للحصول على جسم ممشوق، وحتى يكتمل المظهر الخارجى وتصبح كالنجوم فلابد أن تتبع نظاما غذائيا آخر خاص بالبشرة.

ونقل تقرير نشره مؤخرا الموقع الأمريكى "woman’sday" نصائح لخبير التغذية راشيل نذاريان للعناية الغذائية بالبشرة، والتى تعتمد على مجموعة من المشروبات يجب تناولها يوميا للحصول على بشرة صحية، فهذا النظام على التخلص من تورم الجلد ويحافظ على مرونة البشرة وتجنبها الإصابة بالحبوب. ويتكون النظام الغذائى لخبير التغذية راشيل من مجموعة مشروبات، بعضها فى أوقات محددة والبعض الآخر على مدار اليوم.

المياه: يجب تناول ما لا يقل عن 8 أكواب خلال اليوم.

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مشروب أخضر: حيث تحتوى الخضراوات كالجرجير والبقدونس أو الفاكهة كالكيوى على مجموعة من الفيتامينات التى تساعد على تعزيز نمو الخلايا والتخلص من الجلد الميت، إضافة لاحتوائها على المعادن التى تحافظ على قوة البشرة.

حليب الصويا: يتم تناوله فى الصباح أيضا، حيث يساعد فى الحفاظ على نسبة الكولاجين بالبشرة والذى يساعد على إطلالتك دائما ببشرة شبابية، ويعمل على مقاومة التجاعيد التى تحدث بسبب التعرض للشمس خاصة فى فترة الصيف.

الشاى الأخضر: يفضل تناوله بعد الظهر، ويمكن أن يكون كوبان متتاليين لأنه يعمل كمضاد للأكسدة لاحتوائه على مادة "البوليفينول" التى تساعد فى حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية من خلال خفض فرص حروق الشمس، ومن ثم تقليل الاحمرار والالتهاب.

عصير الرمان: يتم تناوله فى المساء، وهو من أهم العصائر حيث يحتوى على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة والبوليفينول، ويعمل على تغذية الخلايا الليفية فى الجلد التى تعد مصنع "الكولاجين" القادر على إظهار البشرة فى شكل شبابى دائم وتقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

عصير الخيار: ونحصل عليه بنقع الخيار فى الماء فترة ونتناوله قبل النوم وهو مهم لأنه يحتوى على الماغنسيوم والبوتاسبوم الذى يقلل الالتهابات.

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