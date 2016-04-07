شوقي السعيد يرد .. هل وقع للأهلي؟

أكد شوقي السعيد مدافع الإسماعيلي أن ما تردد حول توقيعه للنادي الأهلي للانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل غير صحيح على الإطلاق.

وقال السعيد عبر قناة "سي بي سي": "لم أوقع على أي استمارات للأهلي، فإدارته محترمة، ولا تلجأ لهذه الأساليب"

وأضاف "مع احترامي للأهلي، فهو ناد كبير، وأي لاعب يتمنى الانضمام له، ولم يتحدث معي مسؤولوه سواء من قريب أو بعيد".

وواصل "البعض قال لي أنني تلقيت عروضا من سموحة للزمالك، نعم لدي عروضا، ولكن لم أتفاوض مع أحد بشكل رسمي".

وأوضح: "وقعت على عقود جديدة للإسماعيلي بحسن نية، إلا أن إدارة النادي لم توثق العقود، ومن غير المقبول تقسيط مستحقاتي بهذا الشكل من أجل تطفيشي".

وينتهي عقد اللاعب مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الجاري، وقامت إدارة النادي بإيقافه والتحقيق معه بسبب تصريحاته بعد مباراة الزمالك.