ضبط 43 هاربًا من أحكام قضائية وتنفيذ 286 حكما فى حملة أمنية بالإسماعيلية

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية برئاسة العقيد أحمد سالم رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بالإسماعيلية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية. وتمكنت الحملة من تنفيذ 286 حكمًا متنوعًا منها 187 حكمًا جزئيًا و65 حكم غرامات، و3أحكام جنائية و6 أحكام مخالفات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 43 متهمًا محكومًا عليه حيث تم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

- ضبط 71 هاربًا من أحكام قضائية وتنفيذ 397 حكمًا خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

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