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ضبط 113 كيلو من الأسماك المملحة الغير صالحة للاستهلاك الأدمى بأسيوط

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ضبط 113 كيلو من الأسماك المملحة الغير صالحة للاستهلاك الأدمى بأسيوط ضبط 113 كيلو من الأسماك المملحة الغير صالحة للاستهلاك الأدمى بأسيوط
تمكن ضباط مباحث فى أسيوط بالتعاون مع مديريتى التموين والصحة من ضبط 113 كيلو من الأسماك المملحة الغير صالحة للإستخدام الأدمى، وذلك فى إطار حملات المديرية لضبط المخالفات التموينية وضبط القائمين بإدارة المنشآت التجارية بدون ترخيص والسلع الغذائية المنتهية الصلاحية.

وكان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطاراً من مباحث التموين يفيد بالقبض على "أحمد . م . م " المقيم بدرنكة مركز أسيوط ، وصاحب محل فسخانى، حيث ضبط فى المحل 113 كيلو من الأسماك المملحة معباة داخل 7 صفائح غير صالحة للاستهلاك الأدمى، حيث رأت اللجنة البيطرية إعدام المضبوطات عقب استئذان النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.


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