ننشر نتائج انتخابات نقابة المحامين بكر الشيخ

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بكفر الشيخ برئاسة المستشار رشدى بركات، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين عن فوز مدحت بدوى نقيباً للمحامين وحصل على 1920 صوتاً، وعمرو النجار عضو الشباب بالمحافظة حصل على 1790 صوتاً.

وفاز شعبان على حماد عن محكمة دسوق وحصل على 197صوتاً، وعن محكمة مطوبس فاز على أبو شحاتة، وحصل على 133 صوتا ، وفاز محمد أحمد شعبان عن محكمة فوه وحصل على 111صوتاً، وفاز فراج زعفان عن محكمة مركز كفر الشيخ وحصل على 263 صوتاً، وفاز عن محكمة سيدى سالم محمد أحمد حسين وحصل على 195 صوتاً، وعن محكمة الحامول فاز على عبد القادر وحصل على 203 صوتاً وعن محكمة قلين فاز عبد الفتاح الصاوى وحصل على 157 صوتاً، وعن محكمة بيلا فاز خالد غالى وحصل على 302 صوت، وعن محكمة بلطيم فاز سيدى أحمد البنا وحصل على 173 صوتاً ، وعن بندر كفر الشيخ فاز محمد فواز وحصل على 193 صوتاً.

- فوز مدحت بدوى بمنصب نقيب المحامين فى كفر الشيخ

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