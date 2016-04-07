سلطان بن حمدان يتفقد أحوال المرضى الإماراتيين في بانكوك

زار الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، مدير إدارة شرق آسيا والباسيفيك بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، مرضى دولة الإمارات الذين يتلقون العلاج في أحد المستشفيات بالعاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك للاطمئنان على أحوالهم الصحية والخدمات المقدمة لهم، مؤكداً اهتمام القيادة الحكيمة بأبناء الوطن وهم خارج الدولة.

ونقل الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، حرص القيادة الرشيدة على الوقوف على أوضاعهم الصحية عن كثب، والإيعاز للسفارة والملحقية الصحية والمكتب الصحي التابعة لها بتنظيم زيارات ميدانية تفقدية بشكل دوري للمرضى المواطنين لتلبية احتياجاتهم.رافق الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان خلال زيارته للمستشفى سيف عبدالله محمد الشامسي، سفير الدولة لدى مملكة تايلاند، وأعضاء المكاتب الصحية التابعة لها.