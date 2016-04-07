الحجز شهراً و500 درهم غرامة ضجيج المركبات في أبوظبي

حذَّرت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، من قيادة الأحداث ممن هم أقل من 18عاماً في مدينة العين بقيادة المركبات والإزعاج بضجيج المركبات بسبب تعديلات زيادة الصوت، ما يقلق راحة السكان خصوصاً في ساعات الليل، منبهةً السائقين الشباب الذين يجرون تعديلات على مركباتهم لزيادة أصواتها بأن مخالفة المركبة التي تسبب ضجيجاً هي الحجز شهر والغرامة 500 درهم، ولن يكون هناك تهاون في تطبيق القانون على المخالفين.

كما يحظر قانون السير والمرور، استعمال أجهزة التنبيه بالقرب من المستشفيات أو المدارس، أو دور العبادة في المناطق الآهلة بالسكان بين الساعة العاشرة مساء وحتى وقت شروق الشمس.

وأكد العقيد أحمد عبد الله الشحي مدير إدارة الطرق الرئيسية في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، ضرورة مساهمة الأسر في الجهود المبذولة التي تهدف إلى تحقيق سلامة أبنائهم، وعدم السماح لهم بقيادة المركبات بلا رخصة، نسبة لما ينتج عن مثل هذه التصرفات من خطورة كبيرة على حياتهم.

وقال إن هناك أولياء أمور يسمحون لصغار السن بقيادة المركبات سواء كان ذلك بإخراج المركبة أو إدخالها للمنزل أو في المناطق البرية في العزب والمزارع وفي الأحياء السكنية.

وأكد استمرار الحملات التوعوية، والإجراءات الوقائية من قبل شرطة أبوظبي، مطالباً أولياء الأمور بالإسهام بهذه الحملات والجهود للحد من الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة الجميع.

من جهته؛ أكد المقدم صلاح الحميري رئيس قسم الطرق الرئيسية بالعين تكثيف الرقابة المرورية في مناطق «اليحر» و«مزيد» من خلال دوريات مباحث مرور والدوريات المرورية لرصد أي تجاوز للقانون أو استعراض بالمركبات والدراجات النارية و«تفحيط الويلات» على الطرقات، مشدداً على أنه لا تهاون في ضبط المخالفين.

وأوضح أن المادة 51 من قانون السير والمرور الاتحادي، تنص على أنه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة على الطريق من دون رخصة قيادة، أو برخصة لا تسمح له بقيادة ذات نوع المركبات.