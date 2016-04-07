القبيسي تبحث تعزيز التعاون البرلماني مع بريطانيا

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، أول من أمس، وفداً من أعضاء مجلسي العموم واللوردات في بريطانيا، وأكد الجانبان أهمية تعزيز علاقات التعاون البرلمانية، وتبادل الزيارات بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلسي العموم واللوردات البريطانيين، وتبادلا النقاش حول عدد من الموضوعات والقضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره كل من عفراء البسطي عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس، بحث سبل تعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في مختلف القطاعات، لاسيما البرلمانية منها بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلسي العموم واللوردات البريطانيين، بما يعود بالفائدة على البلدين والشعبين الصديقين.

ووجهت معالي الدكتورة القبيسي الدعوة لرئيسي مجلس العموم واللوردات البريطانيين لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الذي يريانه مناسباً، لتدعيم أواصر التعاون البرلماني بين الجانبين والبلدين الصديقين.

علاقات عميقة

وأشادت بعمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وحرص قيادة البلدين على دعم وتعزيز علاقاتهما في مختلف المجالات، لاسيما السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية.

وأكدت القبيسي أن المستوى المتطور الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين الصديقين، يتطلب تعزيز العلاقات بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلسي العموم واللوردات البريطانيين، وإنشاء لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية البريطانية، وفتح المجال واسعاً أمام الدبلوماسية البرلمانية بهدف تبادل الخبرات

وشددت معاليها على أهمية مكافحة الإرهاب والتطرف، ونشر التسامح والاعتدال والأمن في المنطقة والعالم، وهو ما يعتبر أولوية لدى دولة الإمارات مؤكدة الحاجة إلى تعزيز علاقات التعاون بين مختلف الدول قيادات وحكومات وشعوباً، في ظل ما تشهده دول العالم من ظروف وما تمر به المنطقة وبعض دول العالم من أوضاع.

من جانبها، تطرقت عفراء البسطي عضو المجلس الوطني الاتحادي.. إلى اختصاصات لجنة حقوق الإنسان التي أنشأها المجلس عام 2012 ليجسد بإنشائها التزام دولة الإمارات بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.. لافتة إلى أن دستور دولة الإمارات كفل المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية والدينية وأن الإنسان هو محور التنمية وهدفها.

مؤتمر

تشارك الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي بوفد برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيس المجلس، في اجتماع اللجنة التنفيذية والمؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البرلماني العربي خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل الجاري، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.