انعقاد مؤتمر المرأة الإماراتية المتميزة دورياً كل عامين

أعلن اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون الجودة والتميز، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، أنه وبتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سيتم تنظيم مؤتمر للمرأة الإماراتية المتميزة بشكل دوري، مرة كل عامين.

نجاح

وقال العبيدلي: إن الدورة الأولى لمؤتمر المرأة الإماراتية الذي أقيم برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وتحت شعار «المرأة الإماراتية: تميز وابتكار 2016»، لاقى قبولاً ونجاحاً كبيرين، مشيراً إلى أن مخرجاته تخدم الهدف الاستراتيجي لجمعية الإمارات لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، بنشر ثقافة التميز الخاصة بالملكية الفكرية، والموجهة للمرأة.

سياسة ثابتة

وكان اللواء العبيدلي، قد ألقى كلمة في حفل بنادي ضباط شرطة أبوظبي لتكريم عدد من المنظمين والمتعاونين، مؤكداً أن التكريم هو سياسة ثابتة تنتهجها وزارة الداخلية، تقديراً للجهود المبذولة في الفعاليات والمؤتمرات، وتشجيعاً على مواصلة مسيرة العطاء والتميز لكل من أسهم في إنجاح فعاليات المؤتمر الأول للمرأة الإماراتية.

وكرّمت جمعية الإمارات للملكية الفكرية بالتعاون مع مجلة «999» الشريك الإعلامي للحدث، شركاء المؤتمر الذين ساهموا في إنجاح فعاليات مؤتمر المرأة الإماراتية الذي أقيم مارس الماضي في دورته الأولى، ونظمته وزارة الداخلية، والاتحاد النسائي العام، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية.

وأكد المقدم عوض صالح الكندي رئيس تحرير مجلة «999»، اعتزاز المجلة بشراكتها الإعلامية للمؤتمر، والتي أسهمت في إظهار الحدث بالصورة اللائقة التي تليق بمكانته، معرباً عن أمله باستمرار هذه العلاقة مستقبلاً.