قيادات الدفاع المدني تواسي أسرة المطيري

قدم مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو تعازيه ومواساته لذوي وأسرة رئيس الرقباء لافي بن شعيب المطيري احد منسوبي إدارة الدفاع المدني بمحافظة المذنب الذي انتقل الى رحمة الله تعالى إثر حادث مروري خلال اتصال هاتفي أجراه العمرو بذوي المتوفى عبر فيه عن تعازيه ومواساته لهم داعياً له بالرحمة والمغفرة.

كما قام مدير الدفاع المدني بمنطقة القصيم العميد ابراهيم بن محمد المجماج بتقديم التعازي لذوي الفقيد خلال زيارة قام لذوي زميلهم رحمه الله رافقه فيها عدد من ضباط الدفاع المدني بالمنطقة، كما نقل المجماج تعازي زملائه سائلا الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان.