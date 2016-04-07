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وزارة المياه والكهرباء تكرّم موظفيها المتقاعدين

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وزارة المياه والكهرباء تكرّم موظفيها المتقاعدين وزارة المياه والكهرباء تكرّم موظفيها المتقاعدين

    احتفلت وزارة المياه والكهرباء بتكريم الموظفين المتقاعدين هذا العام، برعاية وزير المياه والكهرباء م. عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وبحضور الوكلاء والمديرين العامين في الوزارة.

وألقى وزير المياه والكهرباء كلمة، أشاد فيها بجهود الموظفين المحالين إلى التقاعد، وشكرهم على ما بذلوه طوال فترة عملهم بالوزارة، ووزع الشهادات التقديرية والهدايا التذكارية عليهم.

وثمن الجهود التي بذلها المتقاعدون طيلة سنوات خدمتهم في الوزارة وإسهاماتهم في سبيل قيام الوزارة بواجبها تجاه توفير خدمة المياه والصرف الصحي والكهرباء، راجياً للجميع حياة سعيدة وموفقه.

وتضمن الحفل كلمة للموظفين المتقاعدين المكرمين ألقاها م. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجبر شكر فيها الوزير على هذه البادرة التي هي سنة حسنة تتجدد كل عام وشكر الوزير على تشريفه بالحضور.

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