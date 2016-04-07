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الفيفي إلى الثالثة عشرة

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الفيفي إلى الثالثة عشرة الفيفي إلى الثالثة عشرة
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حسن الفيفي

    تلقى الأستاذ حسين بن علي بن قاسم الفيفي التهاني بمناسبة ترقيته من وظيفة مدير إدارة القروض المرتبة الثانية عشرة ذات الرقم (4) بإدارة القروض المحلية والإعانات، إلى وظيفة مستشار إيرادات بالمرتبة الثالثة عشرة ذات الرقم (283) بإدارة مراقبة الإيرادات، بعد صدور قرار وزير المالية.

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