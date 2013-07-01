“الصحة العالمية” : 70 ألف متعايش مع الإيدز بالسودان

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتعايشين مع فيروس نقص المناعة المكتسبة “الإيدز” في السودان بلغ 70 ألفا في أخر إحصاء جرى مؤخرا.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية التزام حكومة الخرطوم بدعم وحماية المتعايشين مع الفيروس عبر استراتيجية تستمر لمدة عامين.

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان انشو بانرجي، وفقا لما نقلته صحيفة الخرطوم الصادرة اليوم الاثنين، أن 11% فقط من المتعايشين مع الفيروس يتلقون العلاج ، مشيرا إلى قيام المنظمة بالتعاون مع وزارة الصحة بوضع خطط لزيادة عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج.

أ ش أ