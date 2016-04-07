تمديد تكليف الشريف مديراً للتعليم في تبوك‎

تبوك - نواف العتيبي

صدر قرار وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى بتمديد تكليف د. عمر بن أحمد أبوهاشم الشريف مديراً عاماً للتعليم بمنطقة تبوك لمدة عام. وأعرب د. الشريف عن اعتزازه بهذه الثقة الكريمة، داعياً الله التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته، وأكد أن ذلك محفزاً للمزيد من العمل وبذل الجهد لخدمة الدين والوطن، منوها بدعم ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في دعم العمل التعليمي في المنطقة وحرص واهتمام وزير التعليم.