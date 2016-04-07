«مساجدنا على الطرق» تطلق مشروعها التطوعي الأول في الشرقية

اتفقت المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق "مساجدنا على الطرق" ومؤسسة تطوع التنموية التجارية، على قيام الأخيرة بتنفيذ حملات تطوعية لصيانة ونظافة المساجد الموجودة في نطاق العمل لمسافة 100 كلم من مدينة الدمام، في إطار اتفاقية وقعها الجانبان.

ومثل "مساجدنا على الطرق"، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المنطقة الشرقية م. عدنان المنصور، فيما مثل مؤسسة تطوع المشرف العام الشيخ أحمد كريري.

واتفق الطرفان على أن يكون نطاق العمل في الاتفاق المبرم 100 كلم من مدينة الدمام في جميع الاتجاهات، ليشمل المساجد الواقعة على طريق الدمام الجبيل ذهابا وإيابا، ومساجد طريق الدمام الاحساء ذهابا وإيابا، وطريق الدمام أبو حدرية ذهاب وإياب، ومساجد طريق الدمام الرياض ذهاباً وإياباً، واتفقا على أن تصل مدة الحملة (60) يوماً.

وتضمن العقد المبرم، تنظيم العلاقة بين الطرفين بشأن توفير النظافة والصيانة للعدد المتفق عليه من مساجد الطرق ودورات المياه التابعة لها، ويشمل العمل نظافة المسجد بكامل مكوناته وخارج المسجد ونظافة دورات المياه والمغاسل وعمل الصيانة اللازمة لها.

ويعد اتفاق "مساجدنا على الطرق" هو الثاني من نوعه خلال الأسبوع الماضي، وكان الاتفاق الأول مع مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية التي ستمول صيانة 30 مسجداً بمرفقاتها، تقع على طريق الرياض الطائف، وطريق الطائف مكة المكرمة (السيل الكبير).

يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد أصدرت قراراً مؤخراً برفع مستوى لجنة العناية بمساجد الطرق بالرياض وجعلها مؤسسة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تحت إشراف الوزارة، حيث تم تعديل مسمّاها من لجنة العناية بمساجد الطرق بمنطقة الرياض إلى المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق ويكون نطاقها على جميع مناطق المملكة ومقرها الرئيس في الرياض، وتم تشكيل أول مجلس إدارة لها بالقرار رقم (4/114/237س) وتاريخ 19/2/1437ه.