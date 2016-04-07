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ولي ولي العهد بحث مع راين التنسيق حول عدد من المجالات

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ولي ولي العهد بحث مع راين التنسيق حول عدد من المجالات ولي ولي العهد بحث مع راين التنسيق حول عدد من المجالات

    اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بالمعذر أمس مع رئيس مجلس النواب الأميركي بول راين يرافقه عدد من أعضاء المجلس، وهم: رئيس لجنة الخدمات المسلحة عضو مجلس النواب عن ولاية تكساس وليام ماك ثورنبيري، ورئيس لجنة الاستخبارات المختارة بمجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا ديفين نيونز، وعضو مجلس النواب عن ولاية أوهايو مايكل تيرنر، وعضو مجلس النواب عن نيويورك جريجوري ميكس، وعضو مجلس النواب عن ساوث داكوتا كريستي نويم، وعضو مجلس النواب عن ويسكنسن رون كايند، وعضو مجلس النواب عن ولاية تكساس ويل هيرد، وكبير مساعدي رئيس المجلس جونثان بيركيس.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة روابط التنسيق بين البلدين، في عدد من المجالات المشتركة وبحث جملة من المسائل ذات الاهتمام المتبادل.

حضر الاجتماع المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى والسفير الأميركي لدى المملكة جوزيف ويستفول.

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