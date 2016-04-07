أرقام #ليلة_الأبطال – هل تعلم ماذا قدم دانيلو أمام فولفسبورج؟ صفر

أكد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أنه قام بإشراك دانيلو أمام فولفسبورج بدلا من داني كارفاخال بسبب الإرهاق الذي أصاب الأخير بعد مشاركته في الكلاسيكو السبت الماضي أمام برشلونة.

وكان ريال مدريد قد سقط بهدفين دون رد أمام مضيفه فولفسبورج في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

فماذا قدم الظهير الأيمن البرازيلي أمام فولفسبورج؟

لم يقم دانيلو بأي استخلاص للكرة.

لم ينجح في الفوز بأي التحام في الألعاب الهوائية.

لم يمنع أي تسديدة على مرمى فريقه.

لم يقم بأي مرواغة ناجحة.

لم يرسل بأي عرضية ناجحة.

لم يسدد أي مرة على مرمى فولفسبورج.

ربما الشيء الوحيد الذي قدمه هو أنه قام بعمل تمريرتين حاسمتين خلال المباراة.