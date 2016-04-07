حظك اليوم برج الجدى الخميس 7/4/2016

برج الجدى على الصعيد المهنى:

> كثرة الضغوط عليك فى العمل، تجعلك غير قادر على الإنتاج .. كل ما تحتاج إليه هو أخذ قسط من الراحة وإجازة لفترة ولزو قصيرة حتى تسترخى وتستريح، وتتنفس الصعداء فى الهواء الطلق، فهذا سيعيد إليك طاقتك وحماسك وشغفك بالعمل من جديد. على الصعيد العاطفي:

> ليس مهماً كم للشخص الذى تريد من مواصفات حسنة .. المهم أن تتقبل عيوبه كما هى، المهم أن تبحث عن الشخص الذى تستطيع التعايش مع عيوبه، لأنها هى الفيصل فى حياة مليئة بالضغوط، عليك أن تعرف ماذا تريد كى لا تدخل فى علاقة وتظلم أحداً. برج الجدى على الصعيد الصحى:

> الأرق مشكلة كبيرة تفقدك تركيزك طوال اليوم، لذلك عليك أن تقرأ كثيراً عما يجب عليك فعله تجاه الأرق، وأيضاً يمكنك الذهاب لطبيب لاستشارته، فمن المؤكد أنه سيقدم لك بعض الحلول. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

> تركيزك الكامل على حياتك المهنية.. قد يؤدى لإهمالك جوانب حياتك الأخرى.. ولكن تحتاج إلى التوازن كى تشعر بالسعادة، فتذكر دوماً التوازن فى الحياة هو سر السعادة، وأن لصحتك وعائلتك وبدنك عليك حق.

شبكةعيونالإخبارية

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