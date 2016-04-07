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حظك اليوم برج العذراء الخميس 7/4/2016

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حظك اليوم برج العذراء الخميس 7/4/2016 حظك اليوم برج العذراء الخميس 7/4/2016

على الصعيد المهنى:
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عندما تشعر أن بعض زملاءك يكيدون لك .. فلا تشتت انتباهك بالتركيز على تصرفاتهم، فأقوى رد عليهم هو التركيز على عملك والإنجاز فيه، وتحقيق الكثير من الإنجازات، فبتطويرك لذاتك وإمكانياتك وقدراتك .. ستزيد ثقتك بنفسك، وسينعكس ذلك على إنجازك، وبالتالى ستزيد ثقة رؤسائك فيك.

على الصعيد العاطفي:
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أى علاقة عاطفية تحتاج إلى الاهتمام لتنمو، وإن أهملتها سيؤدى ذلك إلى تصدعها بالتأكيد .. عليك أن تحاول أن تلملم ما تبقى من علاقتك، وأن تعطى شريك حياتك كثير من الاهتمام حتى لا تندم عندما يضيع من بين يديك.

برج العذراء على الصعيد الصحى:
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تحتاج إلى ممارسة الرياضة .. ولو لدقائق معدودة فالرياضة تساعد على التخلص من الأرق، فى بداية الأمر قد تشعر بالإجهاد.. لكنك يجب عليك الاستمرار .. فالمداومة ولو لدقائق بسيطة فى اليوم تساعد على تحسين الحالة الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
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بعض المفاجآت قد تكون سارة وبعضها غير سار.. ولكن إن حدث لك مفاجئة غير سارة عليك أن تتمالك أعصابك وتفكر بهدوء.. حتى تستطيع أن تسيطر على الموقف، فالرياح لا تأتى دوماً بما بتشتهى السفن، تذكر ذلك.

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مصر 365

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