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حظك اليوم برج الأسد الخميس 7/4/2016

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حظك اليوم برج الأسد الخميس 7/4/2016 حظك اليوم برج الأسد الخميس 7/4/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:
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إذا قررت الخروج من عملك والانتقال لمكان آخر يفضل أن تفعل ذلك بطريقة متواضعة وواقعية وحاول أن تضع حدًا للحرب الباردة التى تدور فى مكان عملك، ولا تحرق كل الجسور وراءك فقد تحتاج للعودة إليهم مرة أخرى.

على الصعيد العاطفي:
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اليوم مناسب لإجراء اتصالات جديدة وعمل صداقات جديدة وشراكات وقد تسقط فى دوامة من الانشطة الاجتماعية التى قد تزعجك فى البداية لكنها تقربك من شريك جديد يمكن أن تربطك به علاقة عاطفية مميزة.

برج الأسد على الصعيد الصحي:
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الاسترخاء اهم ما تحتاجه اليوم ستجرب الكثير من تقنيات الاسترخاء المختلفة مثل التدليك والسباحة وتدليل النفس لكن لن يجدى أى منهم إذا لم تمنح عقلك الاسترخاء الذى يحتاجه وتتخلص من توترك.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
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انه يوم عظيم بالنسبة لك ستجد أن الكثير من الناس يقدمون لك يد المساعدة لإخراجك من المآزق المزعجة التى تحدث لك بسبب أشخاص مزعجين يتعمدون إيقاعك فى الخطأ احرص فقط على تجنبهم فيما بعد.

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مصر 365

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