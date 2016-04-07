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حظك اليوم برج الثور الخميس 7/4/2016

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حظك اليوم برج الثور الخميس 7/4/2016 حظك اليوم برج الثور الخميس 7/4/2016

برج الثور على الصعيد المهنى:
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تحتاج إلى التركيز وعدم الانشغال بأمور أخرى حتى تنجز فى عملك أكثر من ذلك .. فالكثير من الأمور الحياتية قد تصرفك عن عملك، لذلك عليك التركيز على العمل وعدم تشتتك .

على الصعيد العاطفي:


>الجانب العاطفى عبارة عن أخذ وعطاء، فإن شعرت أن الطرف الآخر لا يبادلك نفس الاهتمام فأنت بحاجة إلى إعادة التفكير فى العلاقة بأكملها .. عليك كذلك مصارحته بما يزعجك فى العلاقة كى تتوصلا إلى قرار نهائى.

برج الثور على الصعيد الصحي:


>نظراً لتغير المواسم.. قد يُصاب الكثيرون بوعكات صحية .. ولتتجنب ذلك عليك الحذر فى اختيارك للملابس التى ترتديها، فعليك متابعة الحالة الطقسية.. لمعرفة ماذا ترتدى يوميا.. الأمر فى غاية الأهمية فلا تتهاون.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>العائلة هى أكثر من سيبقى بجانبك ويساندك، فى الأوقات الحالكة .. لذلك عليك أن تقضى الكثير من الوقت معها وأن تقتطع من وقتك للخروج فى رحلات معهم .. فالحياة قصيرة أقصر من أن نهدرها فى البعد عمن نحب.

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مصر 365

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