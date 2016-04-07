برج العقرب حظك اليوم الخميس 7 أبريل

برج العقرب على الصعيد المهنى..

>

برج العقرب على الصعيد العاطفى..

>

على الصعيد الصحى..

>

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>

أوضاعك فى العمل مستقرة إلى حد كبير، ولكن هناك بعض الخلافات التى قد تنشأ بينك وبين رئيسك فى العمل خلال الفترة المقبلة، قد يكون لها تأثير فيما بعد على وضعك بشكل عام، ولكن هناك بادرة أمل تؤكد أن هناك خبر سعيد فى طريقه إليك.من المتوقع أن تكون علاقتك بالحبيب فى الفترة المقبلة أفضل على كل المستويات، كل ما عليك أن تعود وتهتم به من جديد، كن أكثر ذكاءاً فى التعامل معه، واحرص دائماً على دعمه بكل الطرق الممكنة.يتوقع علماء الفلك أن الوضع الصحى لأصحاب برج العقرب قد يكون أفضل فى الفترة المقبلة، إذا كان هناك نية لاتباع نظام غذائى صحى، أو حتى الحصول على إجازة تساعد أصحاب هذا البرج على الاسترخاء.يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات التى سيكون لها تأثير سئ على صحتك وكذلك علاقتك بالحبيب، فلا تدع الفرصة تمر هكذا دون أن تستغلها جيداً.