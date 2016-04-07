حظك اليوم برج القوس الخميس 7/4/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

> من المهم أن تراجع جميع الفواتير والالتزامات التى يجب أن تفى بها للتأكد من أنك دفعت كل ما عليك من مستحقات كى لا تضخم عليك مبالغ كبيرة فى المستقبل وأعد مراجعة ديونك القديمة وتأكد من أنك سددتها فهذه التفاصيل التى قد تغفل عنها قد تسيء لسمعتك المهنية. على الصعيد العاطفي:

> شخص قريب منك يريد أن يكون حبيبك لكنك ترغب فى الحفاظ على العلاقة على وضعها الحالى فقط لذا من الأفضل أن تجعل هذا الشخص يعرف ذلك بوضوح وصراحة لكن دون صدمة كبيرة. برج القوس على الصعيد الصحي:

> يتطلب النظام الغذائى الخاص بك اهتمامًا فوريًا لأنك تفرط فى تناول الطعام باستمرار وتتبع نظامًا غذائيًا غير صحى أبدًا وهذا يؤثر على صحتك بدرجة كبيرة خاصة أن هذا النظام يعتمد على الوجبات السريعة التى تعتبر سببا جذريا للتوتر الذى يتراكم فى عقلك وجسمك. توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

> تحصل بسهولة على العديد من الفرص لاستكمال مشاريع بدأت لم تكتمل فى وقتها المحدد، وهناك بعض المشاكل التى ستنشأ اليوم لكنك ستحلها بسرعة.

شبكةعيونالإخبارية

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